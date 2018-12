Corigliano Rossano – Amarelli ospita Onlus Calabria for Africa

Condividi

Completare l’ospedale di LUANSHYA (ZAMBIA). È, questo, il prossimo obiettivo della ONLUS CALABRIA FOR AFRICA di CORIGLIANO ROSSANO diretta da Giuseppe POLICRITI. L’associazione presenterà al pubblico quanto già fatto SABATO 22 alle ORE 15.30 nella Fabbrica di Liquirizia AMARELLI.

Nel corso dell’evento sarà presentata un’azienda che destinerà alcuni fondi alla ONLUS. L’evento è rivolto a coppie.

Invio di materiale chirurgico, medicinali, libri per bambini, latte in polvere e indumenti per aiutare intere famiglie o comunità; la donazione di un pullman ambulanza per permettere di raggiungere zone fortemente disagiate; la costruzione di un pozzo; l’apertura di una scuola di sarti e di un allevamento di polli, la costruzione di un mercatino per avviare e sostenere un’economia locale. Sono, soltanto alcune, delle missioni realizzate dal 2004, anno di fondazione dell’associazione.

Dalla TANZANIA alla COSTA D’AVORIO, dal MALAWI allo SWAZILAND. Nei paesi sotto sviluppati spesso lo Stato non riesce a garantire alcun tipo di servizio. C’è una forte carenza di strutture ed attrezzature sanitarie, mancano infrastrutture essenziali, servizi e beni di primari necessari alla sopravvivenza.

L’associazione CALABRIA FOR AFRICA ha tra gli obiettivi quello di realizzare programmi di breve o medio termine nei paesi in via di sviluppo progettando e costruendo impianti ed infrastrutture, fornire attrezzature per il servizi medico – sanitario, scuole e pozzi.