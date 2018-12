Consiglio regionale, commissione Vigilanza: “Molti Comuni calabresi morosi”

Condividi

La Commissione speciale Vigilanza, presieduta dal consigliere Giuseppe Morrone, alla presenza dell’assessore al ramo, Mariateresa Fragomeni e del direttore generale del Dipartimento, Filippo De Cello, ha approvato la relazione alla proposta di provvedimento amministrativo sul Bilancio di Previsione del Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi 2019-2021.

“E’ emerso un quadro preoccupante- spiega il presidente Morrone- legato al fatto che molti comuni calabresi continuano a non pagare e se questa situazione dovesse perpetuarsi, potrebbe causare seri problemi per la parifica del prossimo anno. Pertanto, abbiamo deciso di accompagnare l’approvazione della relazione con la richiesta alla Giunta regionale di attivare procedure finalizzate al recupero dei crediti maturati negli ultimi anni”.

La Commissione ha inoltre approvato i pareri sulle seguenti proposte di legge: Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019; legge di stabilità regionale 2019 e Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021.