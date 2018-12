Confartigianato Catanzaro alla manifestazione a Milano

Condividi

“In questo momento particolare per il Paese manifestare per affermare le istanze e le proposte dell’artigianato e delle piccole imprese non significa semplicemente essere in piazza ad alzare la voce. Piuttosto è l’occasione per dare voce a chi, ogni giorno con sacrificio, impegno e onestà contribuisce a incrementare il prodotto interno lordo della nostra regione più di ogni altro settore, facendo scalare la classifica della Calabria al quarto posto delle più produttive in Italia, la prima nel Mezzogiorno. La Confartigianato di Catanzaro quindi sarà presente nella manifestazione pubblica di Milano, in programma il 13 dicembre, con il proprio patrimonio di idee e di entusiasmo, e soprattutto la ‘ricchezza umana’ rappresentata dai suoi artigiani per chiedere attenzione e rafforzare la richiesta dell’organizzazione nazionale di politiche concrete a favore delle aziende”. E’ quanto affermano il presidente di Confartigianato Catanzaro, Enzo Bifano, e il segretario provinciale Raffaele Mostaccioli che giovedì prenderanno parte alla grande manifestazione nazionale organizzata organizzata da Confartigianato negli spazi del MiCo, Milano Convention Centre, per dire al Governo e alle istituzioni che “il futuro non si ferma, che indietro non si torna, che bisogna ascoltare la voce delle imprese e servono politiche a sostegno del mondo produttivo rappresentato per il 98 per cento da artigiani, micro e piccoli imprenditori”.

“Il tema centrale resta il sostegno al lavoro, la creazione di reddito e il sostegno alle imprese attraverso lo sviluppo delle infrastrutture: in una regione come la Calabria dove il 70 per cento dei nuclei abitativi e delle comunità risiede nelle are interne la manutenzione e la realizzazione di nuovi collegamento viari per facilitare i collegamenti, che favoriscano anche gli scambi e la movimentazione delle merci, è fondamentale per investire sullo sviluppo – dicono ancora Bifano e Mostaccioli -. Gli artigiani e le imprese del settore hanno lavorato tanto per uscire dalla crisi: adesso vogliono continuare a produrre ‘valore artigiano’ per essere competitive in Europa. E lo chiedono anche le imprese del Mezzogiorno che rappresentano un perno di questo sistema economico-produttivo, oltre che la storia di un Paese che ha saputo sempre rialzarsi con l’orgoglio delle proprie radici e della propria laboriosità. Noi ci saremo – concludono Bifano e Mostaccioli -. Per un’Italia e per una Calabria che cresce”.