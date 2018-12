Cittanova (RC) – concerto di solidarietà

Condividi

Le note magiche del Natale per una notte di vera solidarietà.

Il concerto di beneficienza “Shining Voices – Gospel Choir”, organizzato e promosso dall’Associazione BCC Young, con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova e il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cittanova, rinnoverà, il prossimo 30 dicembre, l’impegno concreto dei giovani soci dell’Istituto di Credito di via Campanella a sostegno dei percorsi virtuosi che puntano alla crescita delle comunità territoriali.

L’appuntamento, fissato presso il Centro Congresso “Giulio Cosentino” di Cittanova per il prossimo 30 dicembre alle ore 21,00, si pone come scopo la raccolta di fondi per l’acquisto di kit sanitari da mettere a disposizione delle scuole locali.

Il concerto “Shining Voices – Gospel Choir” nasce nel solco dell’azione costante dei giovani soci BCC a supporto dei percorsi di crescita morale, culturale ed economica del territorio, in piena sintonia con lo spirito mutualistico e cooperativistico della Banca.

“Siamo lieti di poter condividere una serata di vera beneficienza con i cittadini della Piana – ha affermato la Presidente della BCC Young avv. Emanuela Russo – e siamo certi che la risposta all’iniziativa sarà più che soddisfacente. Intanto ringraziamo i giovani soci della Banca che hanno collaborato all’iniziativa, i Commissari Straordinari per il supporto e l’Amministrazione Comunale per il patrocinio concesso. La vendita dei tagliandi sta proseguendo con successo e sarà attiva anche presso il Centro Congressi di via Sandro Pertini prima e durante il concerto del 30 dicembre”.