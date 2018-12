Cirò – per le feste musei aperti

Condividi

Ricette della memoria, riti della tradizione, solidarietà, valorizzazione delle produzioni enogastronomiche e artigianali, occasioni per incontrarsi e stare insieme.

DOMENICA 9 DICEMBRE si accendono le luci delle Feste sulla Città del Vino e del Calendario. Patrimonio culturale ed identitario, l’Amministrazione Comunale non perde occasione per fare in modo che la promozione del centro storico cammini di pari passo con la fruizione del polo museale, visitabile anche nelle Feste.

È quanto fa sapere il Sindaco Francesco PALETTA che, con l’assessore al turismo Cataldo SCAROLA, ringrazia quanti hanno contribuito a confezionare il cartellone di eventi di NATALE NEL BORGO 2018.

DOMENICA 9 alle ORE 10, si parte con l’iniziativa GIORNATA DELLA SALUTE promossa dall’associazione MISERICORDIA DI CIRÒ. – Alle ORE 16 saranno inaugurati i MERCATINI DI NATALE per le vie del borgo con l’arrivo di BABBO NATALE e l’animazione e lo spettacolo dei CLOWN in Piazza S. PUGLIESE. Da qui si accenderanno le luminarie.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE, alle ORE 18, presso la Chiesa MADONNA DELLE GRAZIE si potrà degustare il GRANO di SANTA LUCIA.

DOMENICA 16 DICEMBRE, la sede della MISERICORDIA di CIRÒ, in via CANALI, ospiterà la quarta edizione del PRANZO DI NATALE.

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE alle ORE 18, l’Associazione EUTERPE propone nella Sala FILOTTETE del CENTRO SERVIZI, in località TOSCANO, il tradizionale CONCERTO DI NATALE.

GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 il PRANZO DELL’EPIFANIA, presso la sede della MISERICORDIA, anticipa la TOMBOLATA.

Alle ORE 21 al Centro Servizi si terrà il GALÀ DI BENEFICENZA.

SABATO 5 GENNAIO alle ORE 16 la Parrocchia SANTA MARIA DE PLATEIS curerà il PRESEPE VIVENTE per le vie del borgo.

DOMENICA 6, giorno dell’EPIFANIA, alle ORE 16.30, arriverà il TRENO DELLA BEFANA per le vie della Città del Vino e del Calendario.

I MUSEI RESTERANNO APERTI da LUNEDI A VENERDI, di mattina, dalle ORE 9 alle ORE 13. TUTTI I GIORNI, dalle ORE 16 alle 20. Per prenotazioni è possibile contattare i numeri 0962 338807 – 3487137448 – 327 7617153.