Caulonia – Buoni spesa per famiglie in difficoltà. Belcastro: “Segnale di vicinanza”

In vista delle festività natalizie l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Caterina Belcastro ha deciso di finanziare ed attuare un’importante iniziativa a sostegno delle famiglie in difficoltà economica attraverso l’assegnazione di buoni finalizzati all’acquisto di beni di prima necessità. Il progetto, a cui ha lavorato il capogruppo Maria Elisabetta Cannizzaro, ha il duplice obiettivo di offrire un piccolo contributo economico alle famiglie meno abbienti ed un sostegno al commercio locale.

Alle famiglie bisognose, tenendo conto del numero dei componenti, saranno consegnati buoni del valore di 30 euro ciascuno, da spendere per l’acquisto di alimenti presso i punti vendita che decideranno di aderire all’iniziativa.

Per il sindaco Belcastro «Si tratta di un progetto che si inserisce nell’ambito delle diverse azioni sociali previste dal nuovo regolamento dei servizi socio-assistenziali, approvato pochi giorni fa in consiglio comunale. Una misura che abbiamo fortemente voluto per dare un segnale di vicinanza a chi vive in condizioni di disagio offrendo loro la possibilità di acquistare un dolce natalizio e preparare la cena di Capodanno, con serenità. Perché sia festa per tutti».