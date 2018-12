Catanzaro – via libera al piano di dimensionamento scolastico 2019-2020

Via libera all’unanimità al piano di dimensionamento e programmazione della rete scolastica della provincia di Catanzaro 2019-2020. E’ la principale deliberazione della seduta del Consiglio provinciale, convocato dal presidente Sergio Abramo, svoltosi stamattina.

A relazionare in merito, il vicepresidente Antonio Montuoro che ha spiegato come sia stato “sostanzialmente riconfermato lo stesso piano dello scorso anno, non essendoci state particolari richieste di modifica”. Approvati anche quattro punti all’ordine del giorno relativi a debiti fuori bilancio.