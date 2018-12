Catanzaro, varietà della dieta: un corso per tutelare la salute

Condividi

“Varietà della dieta lungo l’intero arco della vita: un sistema per tutelare la salute, un sistema per conoscere e consumare gli alimenti”.

E’ il titolo del corso Ecm in programma il prossimo 15 dicembre presso il Complesso Monumentale del San Giovanni, a Catanzaro, con inizio dei lavori fissato alle ore 8.30. L’iniziativa formativa, promossa dall’associazione “Studio Assistenza Ricerca For Life”, ha come responsabili scientifici il prof. Santo Gratteri e la prof.ssa Carmela Colica ed è destinata alle seguenti figure professionali: medico chirurgo, infermiere, infermiere pediatrico, dietista, biologo, farmacista, psicologo, tecnico sanitario laboratorio biomedico. Il corso vuole essere un utile strumento formativo e di confronto per tutti quei professionisti ed operatori del settore sanitario e forense/legale che desiderino acquisire competenze e conoscenze idonee ad approfondire le tematiche interdisciplinari integrate necessarie al lavoro terapeutico nei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione e della loro tutela della veridicità delle prescrizioni. Nell’attuale corso è finalizzata anche la preparazione e strutturazione di un successivo evento che seguirà successivamente dove potranno trovare sbocco differenti realtà organizzative orientate alla produzione, distribuzione e preparazione degli alimenti e nel contesto alla prevenzione e/o al trattamento integrato multidisciplinare dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, nonché acquisire competenze spendibili in abito delle proprie competenze professionali, confrontandosi con le aziende di produzione e di distribuzione degli alimenti. D’altra parte, se è fondamentale produrre bene, è altrettanto fondamentale poterlo dimostrare, come è fondamentale avere la sicurezza e la garanzia di potere consumare gli alimenti per avere la garanzia della propria salute e potere diffondere la nuova cultura del sapere alimentarsi.