Catanzaro – Tante iniziative prima del Natale

Nel weekend che anticipa il Natale, tantissime le iniziative in programma a Catanzaro per Sarà Tre Volte Natale, la manifestazione realizzata dall’Amministrazione Comunale, di concerto con gli assessorati al Turismo e Spettacolo, Cultura e Attività Economiche, e affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo.

Oggi, sabato 22 dicembre, sarà proprio un centro storico da vivere per grandi e piccini…

Su Corso Mazzini, dalle ore 17.30, ci saranno: animazione, gonfiabili, musicisti di strada, la Takabum Street Band, la parata de “I Giganti”, la sfilata della banda “G. Rossi” e la Carrozza di Babbo Natale.

E poi i concerti: alle ore 19, alla Basilica dell’Immacolata, sarà il momento del Coro S.S. Trinità diretto dal M° Giovanna Massara; alle ore 20, al Cinema Teatro Comunale, lo spettacolo “Canto di luce” organizzato dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace e dall’Area Assistenza Stranieri; alle ore 21, nella Chiesa del San Giovanni, si esibiranno le orchestre di fiati del Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo e della banda musicale “G. Rossi”.

In Galleria Mancuso sarà sempre presente il mercatino degli artigiani a cura de L’Arcobaleno dei Sogni.

Al Centro Polifunzionale Rossi di via Fontana Vecchia, dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.30, sarà presente la mostra, organizzata dalla associazione Promocultura, che raccoglie testimonianze, foto, video e, soprattutto, gli strumenti musicali più antichi delle bande musicali calabresi.

Al Complesso Monumentale del San Giovanni si potrà visitare la mostra internazionale di Escher che tanto interesse sta riscuotendo.

Dalle ore 17.30 alle ore 20.30, in concomitanza con l’isola pedonale, ci sarà il trenino di Natale messo a disposizione dall’Amc. Stesso orario per le visite guidate nelle Gallerie del San Giovanni.