Catanzaro – Sarà tre volte Natale

In concomitanza con il programma di iniziative “Sarà 3 volte Natale”, promosso dall’amministrazione comunale nel centro storico, il Comando di polizia locale ha disposto apposita ordinanza per l’istituzione dell’isola pedonale su Corso Mazzini nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre.

Di seguito i provvedimenti adottati:

Dalle ore 16,30 alle ore 20.30, istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza G. Garibaldi;

Dalle ore 17.30 alle ore 20.30, interdizione del traffico veicolare e istituzione di area pedonale su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza G. Garibaldi;

Sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da via D. Assanti diretti su via Spasari ed a quelli provenienti da via Jannoni e diretti su via Menniti Ippolito. Non sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da salita Rosario.