Catanzaro – Riprendono gli eventi natalizi nel weekend

Nelle scorse ore tragici eventi hanno scosso il capoluogo. Per questa ragione, per 24 ore le luminarie e la filodiffusione sono rimaste spente per rispettare il dolore delle improvvise perdite che la città ha subito.

Anche se l’atmosfera festosa degli scorsi giorni è stata oscurata dalle recenti scomparse, l’Amministrazione Comunale vuole mantenere fede alla promessa fatta ai cittadini e, quindi, verrà rispettato il programma previsto per la II edizione di Sarà Tre Volte Natale, la manifestazione realizzata di concerto con gli assessorati al Turismo e Spettacolo, Cultura e Attività Economiche, e affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo.

Oggi, come da calendario, in Galleria Mancuso si terrà il mercatino degli artigiani organizzato da L’arcobaleno dei sogni.

Al Centro Polifunzionale Rossi di via Fontana Vecchia partirà la tre giorni della mostra, messa in piedi dalla associazione Promocultura, che raccoglie testimonianze, foto, video e, soprattutto, gli strumenti musicali più antichi delle bande musicali calabresi.

L’esposizione sarà visitabile sino a domenica, dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.30.

Alle 17, nella stessa location, si terrà il convegno “La Banda musicale nelle feste religiose” che sarà moderato da Peppina Minervini, alla presenza di Davide Rotella, presidente di Promocultura, del vicesindaco con delega alla Culturam Ivan Cardamone e del direttore del Conservatorio Torrefranca di Vibo, Francescantonio Pollice.

Al termine dell’incontro, ci sarà l’esibizione dell’Ensemble di clarinetti del Conservatorio Torrefranca, diretto dal M° Tommaso Rotella.

Doppio appuntamento a teatro.

Al Comunale, alle ore 18, si terrà il concerto di Beneficenza “Catanzaro Dona” organizzato dall’associazione culturale musicale Fucine Mentali, in collaborazione con la scuola di musica CheckSound.

Al Politeama, alle ore 21, ci sarà Alessandro Haber che, insieme a Lucrezia Lante Della Rovere, porterà in scena l’intenso testo di Florian Zeller, “Il padre”.

Dalle ore 22 partirà l’Isola del Pianicello: per favorire le attività di ristorazione e di intrattenimento presenti in questa zona del centro storico, sarà isola pedonale fino alle due, da Piazza Larussa e sino a via XX Settembre (i mezzi provenienti da via De Grazia potranno proseguire per via Scalfaro-Carlo V e via Burza, mentre quelli provenienti da via Menniti Ippolito potranno continuare per via Santa Maria del Mezzogiorno e via dell’Arciscevado-Piazza Duomo).

Intanto, confermata la nuova data per la Babbo Running: la manifestazione ludico-sportiva, rinviata giorno 9 a causa del maltempo, si terrà ufficialmente domenica 30 dicembre!