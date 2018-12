Catanzaro – Monsignor Bertolone visita i bimbi di cardiologia pediatrica

Condividi

L’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone, ha effettuato un visita pastorale, presso la Cardiologia Universitaria del Campus dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, portando una parola di conforto alle tantissime persone costrette a rimanere in Ospedale in questi giorni di festa.

Accompagnato dal Direttore della Cardiologia Universitaria, Prof. Ciro Indolfi, e dal Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Mater Domini, Dr.ssa Caterina De Filippo, il Vescovo ha prima visitato i bambini della Cardiologia Pediatrica, di recente istituzione, in attesa di effettuare ecocardiogrammi e poi i pazienti degenti presso la Unità di terapia intensiva coronarica. In particolare Mons. Bertolone si è intrattenuto con i pazienti più gravi, alcuni dei quali in attesa di interventi rischiosi e delicati, rincuorandoli con parole di conforto e di amore particolarmente apprezzati. Mons. Bertolone si è anche intrattenuto con i giovani medici, i cardiologi del domani, con parole di affetto e speranza per il futuro. Infine ha visitato il Day hospital di Oncologia dove si è intrattenuto amorevolmente con i pazienti che effettuavano trattamenti chemioterapici.