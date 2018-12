Catanzaro – Lobello: “100 turisti pugliesi per il Capodanno in città”

Cento turisti pugliesi sono arrivati a Catanzaro per trascorrere il Capodanno nel capoluogo calabrese e festeggiare l’avvento del 2019 cullati dalle sonorità di Ambrogio Sparagna, l’evento clou del cartellone di “Sarà tre volte Natale”.

Lo ha annunciato l’assessore al turismo, Alessandra Lobello, sottolineando come “il richiamo del capoluogo abbia superato i confini regionali. Mi auguro che stasera siano tantissimi anche i catanzaresi che si uniranno a loro per festeggiare tutti insieme il nuovo anno, in piazza Prefettura”.

L’assessore ha voluto ringraziare i cento turisti per aver scelto il “capoluogo calabrese per San Silvestro e Capodanno”, e ha evidenziato l’attesa “per un concerto, quello di Sparagna, che è il culmine del cartellone di eventi di “Sarà tre volte Natale”, la lunga serie di manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo e con la direzione artistica di Antonio Pascuzzo. Questa notte – ha concluso Lobello – sarà una notte indimenticabile, il sigillo di un cartellone di eventi che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e partecipazione e che sta contribuendo a rendere magico il Natale catanzarese”.