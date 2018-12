Catanzaro – Lavori della giunta, ok a revisione biennale numero farmacie

Condividi

La revisione biennale del numero delle sedi farmaceutiche presenti sul territorio comunale è stata al centro dei lavori della giunta. La delibera è stata approvata su proposta del settore attività economiche, diretto da Antonino Ferraiolo, illustrata dall’assessore Alessio Sculco, che recepisce le risultanze dell’istruttoria relativa alla revisione biennale del numero delle farmacie, prevista per legge, con la ridefinizione delle zone in cui è suddiviso il territorio.

L’esecutivo ha dato anche l’ok all’autorizzazione per la stipula definitiva del Contratto collettivo nazionale 2018 del personale dipendente non dirigente. La pratica, predisposta dal settore personale, diretto da Pasquale Costantino, è stata relazionata dall’assessore Danilo Russo il quale ha così evidenziato: “Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica potrà, dunque, procedere alla sottoscrizione definitiva del CCL la cui ipotesi era già stata siglata di comune intesa tra le parti. Ricevuto il via libera del Collegio dei revisori sulla costituzione del fondo risorse, l’iter potrà, quindi, arrivare a compimento recependo la portata innovativa del nuovo contratto collettivo nazionale riguardo agli istituti rimessi alla contrattazione di secondo livello. Un risultato importante per l’amministrazione comunale raggiunto grazie alla collaborazione e alla sinergia con le parti sindacali”.

Su proposta del settore gestione del territorio, diretto da Guido Bisceglia, ascoltata la relazione dell’assessore Franco Longo, è stato varato il prelevamento dal fondo di riserva per misure di sicurezza passiva da adottare in luoghi strategici come da verbale della Questura di Catanzaro. Infine, su proposta del settore pubblica istruzione e sport, diretto da Saverio Molica, illustrata dall’assessore Domenico Cavallaro, è stato concesso il patrocinio gratuito all’associazione sportiva dilettantistica “Sport Ring Catanzaro” per il progetto d’inclusione sociale attraverso lo sport.