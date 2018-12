Catanzaro – Il borgo di Sellia diventa ancora più magico a Natale

Condividi

E il borgo di Sellia diventa ancora più magico a Natale. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Zicchinella, non fa mancare ai propri cittadini una programmazione natalizia caratterizzata dalla convivialità e dalla partecipazione, dalla condivisione umana che caratterizza da sempre questa straordinaria comunità.

Domenica 23 dicembre al MuSeBa si apre la Casa di Babbo Natale, a partire dalle 17 scriveremo assieme la letterina affidando desideri e speranze tra la musica e tanti doni per i bambini, e crespelle e vino locale per i grandi. Sabato 29 dicembre invece aspetteremo assieme il nuovo anno nella Sala Cinema in via Madonna della Neve con il pranzo sociale aperto a tutti (su prenotazione entro il 27 dicembre) a partire dalle ore 12, mentre alle ore 16.30 sarà grande festa per i nuovi nati: nel 2018 sono stati 6. Ed infine, sabato 5 gennaio al MuSeBa dalle 17.30 saremo in compagnia della Befana e del Mago Gennaro con spettacoli di magia, bolle di sapone giganti e dolci per tutti. “Viviamo insieme la magia del Natale – afferma il sindaco Zicchinella -. Siamo un piccolissimo comune. E come tutti i comuni, specialmente del Sud, specialmente calabresi, non abbiano molte risorse economiche. Per non dire che non ne abbiamo affatto. Ma abbiamo molte risorse umane. Grazie alla fattiva (e gratuita) collaborazione ed alla concreta sinergia creata con un bel gruppo di giovani volontari, come Amministrazione Comunale di Sellia riusciremo, anche quest’anno, a creare una bella atmosfera natalizia. Autotassandoci, come spesso accaduto. Gettando il cuore oltre gli ostacoli. Ma per il nostro amato Borgo, un Presepe a cielo aperto, nulla è mai troppo! Invitiamo grandi e, specialmente, piccini di Sellia, e non solo, a venirci a trovare. Visitando il nostro Borgo/Presepe si potrà vivere davvero la magia del Natale”.