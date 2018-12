Catanzaro – Cerimonia chiusura corso Perfezionamento dirigenti sanitari

Condividi

Martedì 18 dicembre 2018, presso la sede dell’Alta Formazione dell’Università Magna Græcia di Catanzaro – Complesso Monumentale del San Giovanni nel Centro Storico cittadino – si terrà la Cerimonia di chiusura del Primo Corso di Perfezionamento in “Organizzazione Qualità & Gestione del Personale nella Sanità Pubblica” per Dirigenti Sanitari di Unità Operativa Complessa, per l’AA 2017-18. Il Magnifico Rettore – prof. Giovambattista De Sarro – alla presenza del Direttore della Scuola di Alta Formazione di Ateneo – prof. Stefano de Franciscis – e del Direttore del Corso – prof. Rocco Reina – consegnerà gli Attestati di Frequenza ai 27 Medici partecipanti al primo percorso formativo sulle competenze manageriali, per come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n°66 del 6 Marzo 2017.

Il Corso, avviato nel mese di luglio, si è sviluppato per oltre 160 ore e 21 CFU terminando il 30 novembre ultimo scorso con la presentazione di project work tematici, finalizzati al miglioramento organizzativo. Alla Cerimonia hanno comunicato la propria presenza il Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – dott. Bruno Zito – il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio – dott. Giuseppe Panella – il Direttore Generale dell’ASP di Catanzaro – dott. Giuseppe Giuliano – il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria – dott. Antonio Belcastro – .

Al termine dei lavori, un brindisi augurale permetterà ai nostri medici di guardare al prossimo futuro con nuova lena e competenze aggiunte.