Catanzaro – Campagna di Solidarietà di Gioventù Nazionale “Attraverso il Dono”

Il direttivo nazionale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, ha avviato la campagna di solidarietà “Attraverso il Dono”. In tutta Italia, per il periodo natalizio, verranno raccolti doni, giocattoli, indumenti e beni di prima necessità che saranno consegnati a case famiglia, reparti pediatrici e famiglie in difficoltà economica. Secondo i dati Istat in Italia ci sono oltre 5 milioni di poveri, di cui 1 milione e 200 mila sono giovani e bambini.Gioventù Nazionale Catanzaro sarà presente giorno giovedì 13 dicembre, a partire dalle ore 15:30 fino a tardo pomeriggio, presso piazza Prefettura di Catanzaro centro per la raccolta doni di cui sopra. Invitiamo, pertanto, la cittadinanza ad acquistare dei prodotti o buoni spesa da offrire ai più poveri, lasciando i pacchi presso il nostro stand. Un’iniziativa fondamentale per permettere di trascorrere un sereno Natale anche a chi non ha la possibilità.

Un passo importante questo per far sì che le nuove generazioni diano anche il buon esempio alla politica. La felicità esiste solo nel dono.