Catanzaro – Al Politeama master class di Alessandro Haber

Giornata densa di impegni quella di oggi per Alessandro Haber, protagonista dello spettacolo di prosa “Il padre”, in programma alle 21 al Politeama.

Il grande attore e regista in mattinata (ore 11) visiterà il Centro Diurno per le demenze, in viale Magna Graecia, accompagnato dal presidente Elena Sodano. E’ una visita piena di significati poiché “Il padre”, tratto da un racconto di Florian Zeller, racconta del declino di una persona colpita dal morbo di alzheimer.

Nel pomeriggio, alle 18, Haber terrà una master class al Piccolo del Politeama, riservata agli allievi delle scuole di teatro cittadine. Parlerà della sua lunghissima carriera e delle sue più recenti esperienze.