Castrovillari: la prima edizione del premio dell’Accademia Pollineana

La città di Castrovillari venerdì 28 dicembre celebrerà la prima edizione del Premio “Al valore del talento” che viene assegnato a giovani distintisi non solo nell’ambito della conoscenza, giungendo a risultati di prestigio.

Per l’occasione il riconoscimento verrà conferito alla ricercatrice Daniela De Stefano, grazie a quanto conseguito nello sport, ed a Roberta Lidia De Stefano, per i traguardi centrati in ambito nazionale nella giovane carriera di attrice teatrale.

L’idea, dell’Accademia Pollineana, si avvale del patrocinio della Regione Calabria e della collaborazione dell’Amministrazione comunale.

La manifestazione, che si terrà nel Teatro Vittoria, si articolerà in tre momenti che prevedono la presentazione della Mostra “I pigmenti dell’anima” di Vincenzo Oranges (con 15 tele), corredata da un’antologica di versi che l’Artista locale ha composto in questi ultimi anni per dare sfogo ai suoi sentimenti, l’anteprima del premio e il concerto natalizio del Coro “Nova Vox Aurea”, diretto dal Maestro Agnese Bellini dal titolo Cantare la Vita Nova.

Il Premio- spiegano gli organizzatori- desidera far conoscere le belle “risorse umane” che possiede il comprensorio e, in particolare, quelle giovanili, tra i 25 ed i 40anni, che si distinguono, contribuendo al rilancio dell’immagine positiva della Calabria in Itala e all’estero.