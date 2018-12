Castrovillari: il calendario degli eventi tra le luminarie

Condividi

Nell’osservanza della tradizione e delle consuetudini, Castrovillari ha acceso, per l’arrivo del Natale, le luminarie, caratterizzando ancora una volta le proprie strade e per rendere al meglio i diversi momenti.

Questo l’impronta iniziale del programma che è stato avviato il giorno dell’Immacolata, con un concerto di beneficenza e si sta srotolando, grazie ad associazioni, scolaresche e singoli coinvolti al fine di promuovere l’esistente e creare occasioni di socializzazione, d’intrattenimento e solidarietà nello spirito proprio del Natale.

Le proposte prevedono, tra l’altro, sabato 15, i mercatini delle scuole con Natale Sotto le Strenne, momento di solidarietà, in collaborazione con l’Amministrazione comunale nel teatro Vittoria. Lunedì 17 arriva un momento con le poesie dell’indimenticabile Luigi Russo a cura del Centro Sociale “Varcasia” a Villa Iride, ed il 20 dicembre a cura dell’Amministrazione un momento di musica a cura di Sasà Calabrese intorno a Fabrizio De Andrè con lo spettacolo ” Come una specie di Sorriso”. Sabato 22 al Cine Teatro Vittoria, alle ore 17, poi, la presentazione del libro “L’ape furibonda” di Claudio Cavaliere, Bruno Gemelli e Romano Pitaro. A seguire la premiazione nella Sala Consiliare della Medaglia d’Oro di Corri Castrovillari; e alle ore 21 al teatro Sybaris “A’ Nanassa” di E. Scarpetta con la Compagnia Aprustum in replica anche il 23 dicembre.

Il 26 dicembre Il Presepe Vivente nel Borgo Antico dal titolo “Il Cantico dei Pastori” che verrà riproposto il 4 gennaio sempre dalle ore 17.

Mentre la sera al Sybaris apre i battenti in città Prima Fila con il festival della comicità ed in compagnia di Giustiniani, D’Ausilio e Circosta per mano di Associazione Novecento Teatri.

Giovedì 27 dicembre si celebrerà il 60° anniversario del Museo Archeologico di Castrovillari con visite guidate dalle ore 17 grazie al Gruppo Archeologico del Pollino. Il 28 sarà la volta di un convegno della LUA nella Sala Consiliare su “Cambiamenti climatici e residenza urbana”, per vivere , poi, alle ore 18 al Circolo Cittadino, il Premio Pollineana nel valore del Talento. Alle 21,30, invece, al Sybaris Prima Fila propone “Natale viene solo di Giovedì” con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli.

Sabato 29 dicembre la quarta edizione di Castrovillari Sport Awards con il valore dell’associazionismo e la premiazione delle eccellenze. In serata ancora la capacità di Prima Fila con “Le parole Note” e la stupenda presenza di Giancarlo Giannini e Marco Zurzolo.

Anche il 30 dicembre il teatro Sybaris accoglierà grazie a Prima Fila lo spettacolo “Mi è scappato il morto” con la Compagnia Redarto.

Il 31 a notte il buon anno in piazza con l’Amministrazione comunale ed ospiti. Mercoledì 2 gennaio, invece,dalle ore 17 si riproporranno le offerte delle visite guidate al museo archeologico, mentre il 5 gennaio ci si preparerà alla Befana con la 12^ edizione della Befana del Poliziotto a cura del SIULP; alle ore 21″ l’atto unico di Luigi Russo, “Mastu Gilormu” con l’omonima Compagnia al Sybaris e alle ore 22 la messa della Stella.Opportunità di promozione del patrimonio e non solo per vivere insieme questo Natale tra eventi, dunque, che accompagneranno il periodo sino al sei di gennaio.

La decisione e l’impegno, in piena collegialità d’azione tra consiglieri, assessori, collaboratori, Comitati di Quartiere e quanti parteciperanno e sono coinvolti, sono stati assunti al fine di rendere, anche quest’anno, più accogliente la città per le festività ricorrenti.