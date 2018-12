Cassano, Covelli e Rende: “Da mesi dicevamo che le ZTL andavano riaperte”

Condividi

In Commissione Trasporti, Attività Produttive i consiglieri Cassano, Rende e Covelli, hanno sempre evidenziato il disagio degli automobilisti costretti a vivere quotidianamente ingorghi e code interminabili, pericolose anche ai fini della sicurezza.

Gli stessi consiglieri hanno sempre chiesto a gran voce che venissero riaperti tutti i varchi ZTL della città in attesa della realizzazione della viabilità alternativa a quella di Viale Mancini, chiuso per il cantiere della metro.

Da ultimo, ieri in consiglio comunale i consiglieri Francesca Cassano e Bianca Rende hanno fatto chiarezza sulle reali cause che determinano il caos del traffico in città: la mancanza di un Piano Urbano Mobilità Sostenibile e la mancata realizzazione della bretella, pensata per snellire il traffico dovuto alla chiusura di Viale Mancini, che è ancora lontana dall’essere realizzata.

“Era da mesi che continuavamo a ripetere che le ZTL andavano riaperte! Solo ieri, dopo un incontro istituzionale con la Confcommercio, il sindaco ha annunciato in consiglio comunale l’apertura completa del varco di Via Piave e l’apertura dalle 10 alle 16 di Via Isonzo.

Siamo contenti che, anche se con colpevole ritardo, la soluzione adottata dal sindaco ricalchi quella che da mesi il nostro gruppo sta portando avanti sia in commissione che in consiglio”