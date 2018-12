Cassano allo Ionio – Rafforzata offerta del territorio

Condividi

Rafforzare la complessiva offerta di differenti turismi della Sibaritide attraverso la sensibilizzazione alle straordinarie capacità curative delle cure termali; la promozione della cultura e della pratica della prevenzione, della salute e del benessere fisico e mentale; la riscoperta delle straordinarie proprietà e qualità delle risorse naturali autoctone; la valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, archeologico e identitario dell’intera area.

Hanno perseguito questa ambizione le diverse ed importanti iniziative che per tutto il 2018 hanno scandito l’attività delle TERME SIBARITE Spa consolidandone in tutto il territorio il ruolo protagonista, di attrattore e propulsore turistico e culturale.

Ad esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti nella stagione termale appena conclusasi è l’Amministratore Unico Domenico LIONE che coglie l’occasione per ringraziare lo staff medico e tecnico del complesso termale sibarita per il prezioso ed efficace gioco di squadra che – sottolinea – ancora una volta si è riusciti a mettere in campo d’intesa con la Regione Calabria, proprietaria dell’impianto.

Nel corso del 2018 – ricorda l’Amministratore – le TERME SIBARITE hanno continuano a rinnovarsi ed a migliorare il ventaglio di servizi offerti; si sono presentate come valido ed apprezzato contenitore e spazio culturale, come luogo di aggregazione e palcoscenico per la valorizzazione dei talenti locali. Ed hanno fatto propria insieme al mondo della scuola e dell’associazionismo la mission dell’educazione alimentare sostenendo iniziative di promozione e sensibilizzazione al cibo buono, pulito e giusto. Con questo stesso spirito – conclude LIONE – guardiamo alla prossima tappa e sfida della nuova SPA che inaugureremo nei primi mesi del 2019.

UN’ESPERIENZA IDENTITARIA E SENSORIALE UNICA. FASCINO E STORIA NELLE TERME DELL’ANTICA SYBARIS. È tutto sintetizzato nel claim ufficiale delle TERME SIBARITE, presentato nei mesi scorsi, lo sforzo non solo imprenditoriale ma anche turistico e culturale che hanno contraddistinto la proposta ed i tanti eventi del 2018: dall’inaugurazione della stagione termale con il nuovo centro inalatorio alla chiusura nelle scorse settimane con il simposio scientifico internazionale sull’efficacia delle cure termali rispetto alle patologie polmonari alla presenza di una delegazione di scienziati e medici della Federazione Russa, passando dalla presentazione del clip ufficiale dedicato ai principali marcatori identitari distintivi della Sibaritide fino alla prima Carta delle Erbe Officinali della Calabria promossa in partnership con la Condotta Slow Food POLLINO SIBARITIDE ARBERIA, i Laboratori CARLOMAGNO di Villapiana ed il Laboratorio Artigianale CUORE DI PASTA di Trebisacce; dall’adesione alla giornata mondiale della psoriasi ai corsi di yoga per bambini e per adulti alla costante campagna di prevenzione sui social sull’efficacia delle cure termali.