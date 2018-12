Case di riposo di Lamezia Terme in festa per il Concerto di Natale

Condividi

Dopo l’applaudito concerto tenuto nella centrale chiesa di Santa Caterina sul corso Numistrano di Nicastro, in occasione dei festeggiamenti in onore della Immacolata Concezione e il concerto di Natale tenuto nella Casa di riposo comunale, situata sul colle di Sant’ Antonio, altri due importanti impegni attendono il Coro polifonico” di LameziaTerme” e precisamente venerdì 21 e venerdì 28 dicembre.

I concerti di Natale, diventati ormai un appuntamento consolidato nel tempo, rientrano nelle iniziative programmate dalla nota corale polifonica per le festività natalizie che nel corso degli anni hanno suscitato tanti apprezzamenti e consensi in tutta la nostra Regione. «Questi incontri musicali – afferma il presidente della Corale avvocato Antonio Arcuri – da una parte vogliono portare luce e solidarietà agli ospiti delle Case di riposo del lametino attraverso l’esecuzione di soavi melodie natalizie che richiamano la nascita del Redentore e dall’altra parte vogliono essere espressione di particolare attenzione e vicinanza alle persone sofferenti, bisognose di ricevere conforto e sollievo, mentre trascorrono in un luogo di cura, invece che nelle proprie case, le festività natalizie». «L’iniziativa, realizzata grazie alla disponibilità e alla sensibilità dei componenti della corale polifonica, darà l’opportunità – aggiunge la corista Pina Mascaro – di uno scambio di auguri di un Natale di pace e serenità e di strappare una emozione e un sorriso a chi versa, tante volte, nella sofferenza e nella solitudine». Nel primo appuntamento, divenuto un appuntamento fisso molto atteso, il Coro polifonico lametino si esibirà alle ore 15.00 presso la Casa di riposo “Tamburelli” di Lamezia Terme. . Il secondo concerto natalizio del gruppo canoro lametino è previsto per il 28 dicembre alle ore 15.00 presso la Casa protetta “Madonna del Rosario” di Montesoro di Filadelfia. Nel corso delle serate musicali il Coro eseguirà brani di musica di ispirazione natalizia, sacra e tradizionale, che vanno dall’ “Adeste fideles” e “Astro del ciel” alla celeberrima “Tu scendi dalle stelle”, a brani classici scelti dalle opere musicali più significative di Tartini, Mozart, Verdi e Schubert. A rendere ancora più suggestiva le serata sarà la performance dell’affermato soprano lametino maestro Francesca Molinaro, voce solista del gruppo canoro. La corale opera da più di trent’anni dando lustro alla città di Lamezia e all’intera Calabria.