Capigruppo regione: “Vicini ad Oliverio”

“Senza retorica, ma con convinzione esprimiamo la nostra piena vicinanza al presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, guida politica integerrima di una stagione di cambiamento vissuta nel segno della giustizia, della solidarietà e della trasparenza.

Mario Oliverio porta con se una storia esemplare di amministratore della cosa pubblica per il bene comune, niente e nessuno potrà offuscarne valori e prospettive. Certi, dunque, che gli accadimenti contestati troveranno verità nelle aule dei tribunali, rimaniamo sconvolti dalla spettacolarizzazione di aspetti inesistenti dati in pasto alla stampa e all’opinione pubblica, anche da alti rappresentanti istituzionali nazionali, prima ancora che l’operazione fosse terminata. Siamo difronte alla deriva dei principi di civiltà e compostezza e alla ricerca morbosa, da parte di alcuni, della condanna ad ogni costo come strumento politico. Compostezza che registriamo, invece, nei partiti presenti in Consiglio regionale i cui rappresentanti, sulla vicenda che vede coinvolto il presidente, hanno espresso posizioni aderenti alle garanzie costituzionali.”

Sebi Romeo

Orlandino Greco

Giuseppe Giudiceandrea

Giovanni Nucera

Flora Sculco