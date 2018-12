Bova: “Cdx inadeguato, sul porto di Reggio vorrebbe assumersi meriti che non ha”

Condividi

“Tardive e del tutto velleitarie le affermazioni pronunciate oggi da una manciata di sigle che si richiamano al centrodestra reggino in merito all’ipotesi di spostamento del traffico pesante al porto di Reggio. Mentre questi soggetti, evidentemente inadeguati anche al ruolo di oppositori, per lunghi anni si sono limitati ad inveire con vuoti comunicati stampa e proclami, senza nemmeno uno straccio di proposta, il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana, ma anche il Comune di Villa San Giovanni, l’Asp e la Regione Calabria, hanno prodotto fatti concreti, con tanto di pareri, mozioni e relazioni tecniche, dettagliate e motivate, tutte pedissequamente trasmesse al governo che aveva il compito di decidere sulla proposta avanzata dalle compagnie navali private. Se oggi l’esecutivo nazionale sembra voler tornare sui suoi passi, scongiurando l’ipotesi nefasta dello spostamento dei tir, questo è dovuto esclusivamente all’ottimo lavoro di squadra portato avanti dalle amministrazioni territoriali e non certo ai proclami di chi, dopo aver lungamente dormito in questi anni, adesso vorrebbe assumersi i meriti di un’iniziativa che probabilmente neanche conosce”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Reset in Consiglio Comunale e Delegato metropolitano alla sanità Dott. Filippo Bova commentando le dichiarazioni rilasciate durante l’odierna conferenza stampa del centrodestra reggino.

“E’ opportuno ricordare ad esempio che la prima relazione tecnica trasmessa dal Comune di Reggio Calabria al Governo risale a più di due anni fa. Da allora i nostri Enti, su indirizzo del Sindaco Falcomatà che ha dimostrato assoluta fermezza nel voler scongiurare il progetto nefasto, hanno prodotto una gran mole di provvedimenti finalizzati a motivare concretamente la nostra contrarietà allo spostamento dei tir, compresa una dettagliata delibera di consiglio comunale che ha evidenziato, puntualizzandole una per una, le tante ragioni per le quali sarebbe assurdo pensare di spostare il traffico dei tir su Reggio, ottenendo peraltro un primo stop della Commissione ministeriale che aveva espresso una lunga serie di contestazioni al progetto avanzato dalle compagnie di navigazione. In ultimo – ha spiegato ancora Bova – la votazione unanime del Consiglio Metropolitano che, accogliendo e rilanciando la contrarietà già ufficialmente manifestata dai consigli comunali di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, che si sono trovati d’accordo nell’indicare l’ipotesi alternativa dell’approdo al confine tra i due comuni, ha espresso al Governo la volontà dell’intera comunità reggina, contraria allo spostamento dei tir al porto cittadino. Ci piacerebbe sapere ad esempio dove sono stati in questi anni coloro che oggi vorrebbero assumersi i meriti di questo risultato. Non si ricordano infatti da parte loro iniziative concrete degne di menzione, se non qualche conferenza stampa accompagnata da vuoti e strampalati proclami. E non si capisce cosa abbiano fatto adesso di tanto importante, i rappresentanti del centrodestra, da dover convocare addirittura una conferenza stampa per parlare del tema”.

“Oltre alle ovvie motivazioni relative agli aspetti sanitari, urbanistici ed ambientali, che rendono incompatibile il passaggio dei tir con l’alta densità abitativa e con l’attuale mole di traffico veicolare e sui livelli di inquinamento acustico ed ambientale già presenti sull’area del raccordo autostradale del porto – ha aggiunto Bova – è utile inoltre ricordare come l’Amministrazione comunale abbia prodotto nel concreto una programmazione completamente alternativa a questo progetto: giusto per fare qualche esempio i lavori del prolungamento nord del lungomare verso il porto, il progetto di riqualificazione del lido comunale, l’ormai imminente avvio dei lavori sull’Arena Lido, i lavori in corso sul Parco Lineare sud, il progetto del polo sportivo nell’area di Pentimele ed in ultimo l’interlocuzione avviata con le altre istituzioni territoriali per il varo del nuovo piano regolatore portuale che valorizza l’attracco delle navi da crociera e la diportistica, progetti evidentemente alternativi allo spostamento del traffico pesante. Mentre noi in questi anni abbiamo quindi prodotto fatti, oggi sotto gli occhi di tutti, il centrodestra si è limitato a dare aria alla bocca, cercando di gettare un po’ di fumo negli occhi dei reggini che, per fortuna, non hanno difficoltà a distinguere tra i provvedimenti concreti e gli inutili proclami”.