Avis in piazza Duomo per mettere in rete i valori della salute e della solidarietà

Proseguono le iniziative di sensibilizzazione sul tema della cultura del Dono. Oggi, venerdì 28 dicembre e domani sabato 29 dicembre, in collaborazione con il comitato Corso Sud, l’Avis comunale di Reggio Calabria sarà in piazza Duomo nella casetta solidale messa a disposizione per le associazioni. L’Avis condividerà lo spazio offerto dal comitato Corso Sud con Gadco, Gruppo Avis Donatrici Cordone Ombelicale, e con il gruppo comunale reggino Aido, associazione italiana Donatori di Organi. A lato della piazza, la Del Core Volley Academy, scuola di minivolley femminile avviata a Reggio Calabria da Antonella Del Core, ex capitano della nazionale di Volley, allestirà un campo da gioco nelle mattinate del 28 e del 29 dicembre (dalle ore 10:30 alle ore 12:30), per offrire alla bambine un’occasione di divertimento nel segno dello Sport e della Solidarietà.

“Siamo particolarmente lieti di questa collaborazione con il comitato Corso Sud – ha sottolineato Myriam Calipari, presidente dell’Avis comunale di Reggio Calabria – che ci offre la possibilità di mettere in rete valori e associazioni al fine di sensibilizzare sui temi del Dono, della Salute e del corretto Stile di Vita, promuovendo il binomio Sport – Donazione”.

“Abbiamo accolto volentieri l’invito a condividere la casetta solidale in occasione di questa due giorni – hanno commentato i presidenti di Gadco e Aido Reggio Calabria, rispettivamente Letizia Iaria e Nicola Pavone – perchè siamo convinti che le sinergie possano contribuire a determinare quel cambiamento culturale vitale per il compimento della scelta del Dono in tutte le sue forme”.

“Siamo onorati di condividere questa esperienza di sensibilizzazione con l’Avis comunale di Reggio Calabria – ha spiegato Antonella Del Core. Questa partnership arricchisce il messaggio di cura della Salute e di attenzione ad una crescita sana, alla quale sottende l’educazione al Gioco e allo Sport, che ci proponiamo di condividere con le nostre piccole atlete e le loro famiglie”.

“Abbiamo fortemente voluto – ha evidenziato il portavoce del comitato Corso Sud Luciano Simone – che le associazioni avessero un ruolo ed uno spazio nell’ambito delle nostre manifestazioni natalizie. Per questo motivo, siamo grati ad Avis, Gadco, Aido e Del Core Volley Academy per avere accolto il nostro invito e per avere così impreziosito, unitamente alle altre associazioni, con i valori della partecipazione e della cittadinanza, questa iniziativa per il territorio del comitato Corso Sud”.