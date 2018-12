Appuntamento con i medici del “Camper della Salute” del Rotary club di Lamezia Terme

Condividi

Il “Camper della Salute” del Rotary Club di Lamezia Terme farà tappa, per il quarto e ultimo appuntamento con le vaccinazioni antinfluenzali, sabato 15 dicembre 2018 dalle 9 alle ore 13 a Sant’Eufemia Lemezia in Piazza Italia.

Sul “Camper della Salute” potrà essere effettuata gratuitamente la vaccinazione antinfluenzali, rivolta a tutta la popolazione, dai sei mesi di vita in su, per la somministrazione dei vaccini saranno presenti i medici Rosamaria Cristiano, Sisto Vecchio e all’infermiera Simona Tramontana. L’iniziativa è resa possibile grazie alla sinergia tra il Rotary di Lamezia presieduto dall’Avv. Domenico Galati e l’Asp di Catanzaro per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, diretto dal Dott. Giuseppe De Vito.

Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti che desiderano evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni. L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per l’attuazione delle misure di controllo e la gestione dei casi. E’ inoltre tra le poche malattie infettive che, di fatto, ogni uomo sperimenta più volte, nel corso della propria esistenza, indipendentemente dallo stile di vita, dall’età e dal luogo in cui vive.