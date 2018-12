Amantea (Cs), “GDD Fashion Week edizione 2019”: ecco il bando

Condividi

Tre diverse fasi operative, una borsa di studio da 2 mila euro, un tema da sviluppare e ben nove diversi appuntamenti che si snoderanno per l’intero arco dell’anno. La GDD FASHION WEEK edizione 2019 ha preso forma: gli organizzatori del contest internazionale, dedicato alla promozione della moda e al sostegno dei giovani talenti, hanno pubblicato il nuovo bando, invitando i fashion designer a presentare i propri outfit. Il tema prefissato è la “strada”, intesa come materiali, colori, architetture, stili, ambienti, sensazioni, luci e non come tipologia contemporanea di abbigliamento: la strada come concezione di vita, di approccio alla quotidianità, come dinamismo e movimento.

Il contest, tutte le informazioni sono a portata di click sul sito www.gddfashionweek.it, è indirizzato agli stilisti, agli studenti degli istituti pubblici e privati di design, moda e modellistica, agli allievi delle università di moda e delle scuole professionali. Possono partecipare, altresì, gli stilisti che abbiano già aperto un proprio atelier da meno di otto anni. Si possono presentare anche gli stilisti con meno di diciotto anni, purché autorizzati dai propri genitori o da chi ne fa le veci. È prevista la presentazione di tre modelli: il primo in stile casual, il secondo in stile elegante ed il terzo a scelta del designer. Nella richiesta di partecipazione dovrà essere riportato anche il concept della collezione. I nominativi degli stilisti prescelti ammessi alla fase finale verranno pubblicati direttamente online sul sito www.gddfashionweek.it entro il prossimo 15 maggio 2018.L’evento è strutturato in tre diverse fasi: la fase preview avrà luogo tra gennaio e maggio 2019; la fase finale tra luglio ed agosto 2019; la fase di premiazione tra settembre e novembre 2019.

Da gennaio a maggio verranno organizzate tre serate di anteprima nella città di Roma. Per ogni serata verrà decretato, da un giudice esperto del settore, un vincitore che accederà direttamente alla fase finale della GDD fashion Week.

La fase finale, prevista tra luglio ed agosto, verterà su tre diversi appuntamenti. Nella Serata di Anteprima ognuno dei 12 stilisti prescelti sfilerà con un abito casual, partecipando al talk – show di approfondimento che consente di spiegare come è stato interpretato e rappresentato il tema. Nella serata dedicata alle donne il défilé avverrà con un abito in stile elegante. Un referente della rivista “La Mia Boutique” assegnerà, a suo insindacabile giudizio, il “Premio della Stampa” che consiste in un servizio fotografico corredato da relativa intervista al vincitore. È facoltà dei referenti della rivista scegliere il numero di stilisti che godranno della pubblicazione.

Nella Serata di gala ogni stilista sfilerà con i due abiti già presentati più il terzo libero. La giuria tecnica, composta da professionisti e rappresentanti della stampa e del mondo della moda, assegnerà una borsa di studio di 2.000,00 euro, che sarà consegnata nel corso di un’apposita cerimonia che avrà luogo tra il mese di settembre e quello di novembre 2019. È inoltre prevista la possibilità per ogni singolo sponsor di assegnare riconoscimenti ai candidati prescelti.