Albanese invita il Governo a garantire la stabilizzazione degli ex Lsu-Lup regionali

Con una nota Rocco Albanese, il consigliere comunale delegato dal sindaco Falcomatà ai rapporti con la Regione Calabria invita il Governo a garantire la stabilizzazione degli ex Lsu e Lup regionali.

“Sono 4500 in tutto gli lsu e lpu che prestano da anni il loro servizio presso le istituzioni calabresi – scrive Albanese -auspico che tutti i lavoratori possano raggiungere l’agognata stabilizzazione così come avvenuto per gli Lsu del Comune di Reggio Calabria”.

Continua la nota:

“Per questo invito il Governo a considerare con il dovuto peso l’importanza e la responsabilità di inserire all’interno della manovra finanziaria che si discuterà da qui a fine anno, le risorse che possano garantire una prospettiva stabile per i lavoratori calabresi.

Ribadisce Albanese:

“Lo diciamo mentre si consuma il solito pressapochismo dei 5stelle calabresi, nell’assoluto silenzio di Forza Italia e di tutte le altre forze della maggioranza di governo chiuse nelle stanze della politica, mentre si materializza l’ennesimo scippo ai danni della Calabria”.

“Risorse per il lavoro e sblocco del turn over sono infatti misure auspicabili e doverose nei confronti dei lavoratori della pubblica amministrazione tutta.

Non provochi il Governo esasperazione che lede la dignità dei nostri lavoratori.

Non sia sordo l’esecutivo nazionale ai disagi e alla protesta che attraversa l’intera Regione in nome dei valori della solidarietà sociale e del valore lavoro” conclude Rocco Albanese.