Abusivismo nei viaggi, Zampino (Fiavet Calabria) chiede aiuto alla Gdf

Condividi

La FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo) è l’associazione di categoria per antonomasia delle Agenzie di Viaggio e, più in generale, delle Imprese del Turismo.

Fondata nel febbraio 1961, costituisce pertanto di gran lunga la rappresentativa più consolidata degli Agenti di Viaggio Italiani. La FIAVET ha deciso recentemente di rinascere in Calabria e di farlo puntando su un giovane ma già affermato e unanimemente stimato professionista della Sibaritide: Giuseppe Giovanni Zampino, titolare dell’agenzia Zampino Viaggi e MSC Social Partner di Corigliano. Zampino, che oggi ricopre il prestigioso incarico di Presidente regionale della FIAVET, unitamente al direttivo dellAssociazione è il firmatario di un accorato appello affinché venga debellato il deplorevole fenomeno dellabusivismo nei viaggi.

Noi non vogliamo fare i controllori. Non è nostro compito e non ci compete. Eppure dato che agiscono tranquillamente alla luce del sole – stiamo presentando ai Comuni, agli organi preposti ai controlli, e in alcuni casi reiterati anche alla Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza, denunce su denunce di soggetti che organizzano viaggi abusivamente, sprovvisti della relativa autorizzazione. Sul problema stiamo richiedendo incontri con Regione e sindaci ed assessori ed anche Guardia di Finanza. Una situazione non più tollerabile né per i consumatori, totalmente privi di tutele quando viaggiano con un abusivo, né per le agenzie di viaggio che operano nella legalità, né per la qualità del turismo. La richiesta è controlli efficaci su un mercato parallelo che è uscito ormai da tempo dal ruolo marginale che rivestiva inizialmente ed assurge con certezza a fattore economico rilevante, che mina alla base la stabilità delle aziende e nello stesso tempo determina un buco sostanziale nelle casse dell`erario. La cosa particolarmente grave è che tra i tanti abusivi che organizzano viaggi non ci sono solo i privati, ma anche istituzioni pubbliche. Basti pensare alle gite scolastiche, che molto spesso sono organizzate dagli istituti o da singoli professori senza appoggiarsi ad una agenzia di viaggio regolare.

È una bomba ad orologeria che può scoppiare in qualunque momento ha spiegato Zampino perché un viaggio abusivo lascia i consumatori privi di qualunque tutela, privi della copertura assicurativa prescritta dalla legge e qui siamo di fronte a ragazzi, anche molto giovani. Per non parlare delle gite organizzate da parrocchie, associazioni, circoli, Cral aziendali e così via, che il più delle volte mancano dei necessari requisiti. La legge regionale in materia infatti la L.R 5 aprile 2008 N.8 stabilisce che gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuate previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. Bene, la realtà sotto gli occhi di tutti dimostra tuttaltro.

C’è un altro aspetto significativo che introduce un ulteriore elemento di gravità nella situazione attuale: se una volta le autorizzazioni per le agenzie di viaggio erano contingentate, ora basta avere i requisiti per aprire una attività in questo settore con tutti i crismi di regolarità. Quindi oggi chi è abusivo sceglie consapevolmente di esserlo, sceglie coscientemente di infrangere la legge, forte della generalizzata impunità, delle sanzioni inadeguate e in totale spregio delle conseguenze per gli utenti, ai quali ovviamente si guardano bene dallo spiegare i rischi cui vanno incontro.

La Regione Calabria ha aggiunto Zampino ha più volte affermato di voler puntare sulla qualità come elemento di accrescimento della competitività del turismo: una seria, efficace lotta allabusivismo nel settore della promozione viaggi è un tassello indispensabile in questo progetto di qualificazione del turismo.