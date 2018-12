A Siderno la presentazione del libro “Il Porto di Gioia Tauro”

Condividi

Il 5 gennaio 2019, alle ore 18.00, presso la Libreria Mondadori, Centro commerciale La Gru, di Siderno si svolgerà la presentazione del libro “Il Porto di Gioia Tauro: città metropolitana e nuovi paradigmi geopolitici”. Gli autori del libro, Domenico Napoli, Direttore del CEFRIS, e Filippo Romeo, Esperto di Geopolitica, saranno intervistati dagli studenti del Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri. Coordina l’iniziativa il prof. Giuseppe Giarmoleo. Saranno presenti esponenti delle Istituzioni, dell’Imprenditoria e della Politica. L’ Evento è stato organizzato con l’obiettivo di approfondire la conoscenza circa la potenzialità del porto di Gioia Tauro, ancora espressa solo in parte, e richiamare l’attenzione dei decisori politici, e delle persone interessate allo sviluppo della regione, circa la necessità di fare le opportune scelte al fine di promuovere un vero sviluppo: unica via affinché i giovani calabresi possano costruirsi un futuro nella loro terra. Pertanto, la presentazione del libro sarà anche un’ occasione per confrontarsi liberamente, e in modo costruttivo, circa il presente e il possibile futuro della Calabria. Nel corso della presentazione saranno descritti gli scenari geopolitici attuali che, secondo gli esperti, riconoscono al porto calabrese un ruolo particolare: non più solo “porta dell’Europa”, ma centro del Mediterraneo e volano dell’economia meridionale, nazionale e finanche euro-mediterranea. Sarà affrontata la questione della ZES (Zona Economica Speciale) in considerazione, anche, delle esperienze simili realizzate in Europa. Un altro tema, fonte di tante polemiche, che sarà affrontato è dato dal “Rigassificatore”: problema o interessante risorsa? Infine, si parlerà dell’attraversamento stabile dello Stretto, della “Via della seta”, argomenti che segneranno l’economia del Sud e del mondo intero nei prossimi anni, e del futuro della Città metropolitana anche alla luce del ruolo che ha la Politica. Nel corso della presentazione il libro verrà analizzato in tutte le sue parti al fine di dare un quadro chiaro dell’argomento, infatti si tratta di uno studio scientifico, completo e aggiornato. Un’opera pregevole che è suddivisa in cinque sezioni, ognuna delle quali affronta gli elementi cruciali per lo sviluppo dell’infrastruttura e dell’area circostante. La prima sezione, dal titolo “Gioia Tauro nel nuovo contesto geopolitico”offre al lettore un ampio quadro geopolitico utile a comprendere il complesso scenario mediterraneo. Nella seconda sezione, dal titolo “Portualità ed infrastrutture di trasporto”, vengono messe in evidenza le potenzialità e le carenze infrastrutturali. Nella terza “Gas: fattore di progresso e integrazione dei Paesi del mediterraneo”, si affronta la tematica energetica, approfondendo con eminenti esperti di settore la questione del rigassificatore e ipotizzando l’eventuale realizzazione di un impianto a celle a combustibile nell’area retro portuale per la produzione di energia pulita. Nella quarta sezione, denominata “Alta formazione e Ricerca per una nuova centralità del sapere nello spazio Euromediterraneo”, si affronta il tema della formazione come fattore di sviluppo per l’area auspicando che quest’ultima possa fungere da centro di diffusione dei nuovi saperi per l’intero bacino del Mediterraneo. Nella quinta e ultima sezione, “Economia e giustizia pilastri dello sviluppo”, sono contenute delle riflessioni di carattere economico e giuridico secondo cui non potrà esistere sviluppo in assenza di una giustizia certa e di un’economia che guarda al mercato perdendo di vista l’uomo.