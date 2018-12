A Palmi (RC) il convegno dal titolo “Il massaggio del bambino”

Condividi

Il massaggio infantile a scopo terapeutico sta diventando un efficace strumento attraverso cui rafforzare la relazione con i nostri bambini. L’evidenza clinica e le recenti ricerche hanno infatti confermato l’effetto positivo del massaggio sullo sviluppo e sulla crescita del neonato a livello fisico, psicologico ed emotivo ed è molto utile per proteggere la salute dei più piccoli oltre a costituire un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con loro.

Di questo e di altro si parlerà a Palmi, presso la struttura di psicologia e psicologia applicata ArcoIris di via Prato nel pomeriggio di sabato 15 dicembre. Il convegno dal titolo “Il massaggio del bambino”, sarà moderato dalla psicologa Raffaela Condello e dopo i saluti del sindaco della città, Giuseppe Ranuccio, prevede gli interventi di qualificati relatori che tratteranno l’ampia tematica sotto il profilo pediatrico, psicologico e sulla relazione madre-figlio. La prolusione è affidata alla stessa psicologa Raffaela Condello che si occuperà del “Legame madre-bambino”. A seguire il primario emerito di ginecologia ed ostetricia, Antonino Coco, tratterà il “Rapporto affettivo funzionale in gravidanza tra madre e nascituro”, mentre Paola Infortuna, ostetrica del consultorio H12 di Melito Porto Salvo, affronterà il tema riguardante “Il tocco che nutre… il massaggio neonatale”. “Il contatto dell’amore” sarà, invece, l’argomento offerto da Elisabetta Melara, insegnante dell’Associazione Italiana Massaggio Infantile. Per la stessa associazione Aima ma anche in veste di rappresentante dell’Associazione Internazionale IAIM a chiudere il convegno sarà Francesca Gheduzzi che tratterà il delicato tema de “il massaggio al bambino con bisogni speciali”.