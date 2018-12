A Catanzaro l’iniziativa “Diamo un calcio alla malattia”

Condividi

Ritorna la manifestazione benefica “Diamo un calcio alla malattia’”. Un’iniziativa che, da anni, vede uniti per la solidarietà gli iscritti dell’Università Magna Graecia ed i cittadini di Catanzaro. Evento sportivo che si terrà il 16 dicembre 2018 al “Parco Gaslini” di Catanzaro, a partire dalle ore 15:00. Una manifestazione dal titolo emblematico: “Diamo un calcio alla malattia” con obiettivo quello di “calciare” via la sofferenza psicologica che spesso, anche in periodo natalizio, affligge i piccoli degenti ricoverati negli ospedali. L’evento consisterà in un torneo misto di calcio a 5 ed un torneo misto di Pallavolo. Ogni squadra sarà composta da 3 ragazzi e 2 ragazze. A ridosso dei campetti, prevista la presenza di banchetti informativi tra cui quelli di Emergency, di Libera e dell’ANPI. I fondi raccolti saranno interamente devoluti per comprare dei regali per i bambini che trascorreranno il Natale negli ospedali di Catanzaro.