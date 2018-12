A Bovalino “Giornata di Riflessione: Contro il bullismo giochiamo di squadra!”

Condividi

Si è tenuto martedì , nei locali del Palazzetto dello Sport di Bovalino, l’incontro tra la scuola di calcio , BC5Academy, e Francesca Racco, Psicologa e Psicoterapeuta. Finalità dell’incontro è stata quella di sensibilizzare grandi e piccini sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni troppo diffusi e spesso dietro l’angolo.

“Giornata di Riflessione: Contro il bullismo giochiamo di squadra!”, questo il titolo della tappa in questione.

La dottoressa Racco ha coinvolto in dialogo costruttivo e collaborativo i piccoli calciatori e lo staff tutto, soffermandosi in particolar modo sugli aspetti emotivi del fenomeno, portando in primo piano l’empatia, favorendo la percezione dell’altro come soggetto per evitare che diventi oggetto-bersaglio. Si è avvalsa inoltre di supporti multimediali e ha coinvolto i ragazzini in attività pratiche.

BC5 Academy ha partecipato a questo lodevole progetto promosso dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus in collaborazione con il Comune di Bovalino.