Villa San Giovanni, giornata per l’abbattimento delle barriere architettoniche

L’Associazione Specialmente Preziosi ha organizzato per sabato 6 ottobre alle ore 16,30, in piazza Immacolata a Villa San Giovanni, la prima “scarrozzellata” in gruppo in occasione della Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, istituita nel 2003 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il titolo dell’evento è “Insieme per cambiare” e vuole essere l’inizio di un percorso di sensibilizzazione sulle difficoltà e gli impedimenti quotidiani che incontrano le persone con mobilità ridotta dinanzi alle tante barriere, sia prettamente architettoniche che conseguenza di comportamenti scorretti. Ma vuol essere anche un percorso di esigibilità di diritti ! Il cambiamento vero non può che arrivare solo quando i componenti di una comunità, tutti insieme nelle proprie diverse responsabilità, agiscono nel rispetto di valori etici e norme legislative .L’evento si svolgerà concordemente all’Amministrazione comunale, che ha già dimostrato interesse verso la problematica ,e anche con il coinvolgimento di tante realtà associative presenti sul territorio e di singoli cittadini che hanno appieno condiviso le finalità.

Tutta la comunità è invitata a partecipare.