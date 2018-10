Torna in provincia di Catanzaro “La mela di AISM”

Condividi

Ritorna il consueto appuntamento con “La mela di AISM”, per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla. Il 4, 6 e 7 ottobre tra le 5000 piazze italiane saranno presenti anche le piazze della provincia di Catanzaro, dove i numerosi volontari allestiranno stand informativi e dove sarà possibile acquistare la Mela di AISM per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Per chiunque volesse avere informazioni o per chiunque volesse scendere in piazza con AISM è possibile contattare la sezione provinciale di Catanzaro allo 0968/436720 o inviare un’email a aismcatanzaro@aism.it. Le piazze della provincia di Catanzaro in cui potete trovare gli stand sono:

LAMEZIA TERME: C.so Nicotera – C.so Numistrano

C.C. DUE MARI

CATANZARO: P.za Prefettura

CATANZARO LIDO: Lungomare

CENTRO CLINICO SAN VITALIANO

SOVERATO: Lungomare Europa – P.za Maria Ausiliatrice

CHIARAVALLE: CASA DELLA SALUTE – Loc. Foresta

FEROLETO ANTICO: P.za Mangani

VENA DI MAIDA: P.za Vittorio Emanuele

SAN SOSTENE: P.za San Pio

SELLIA MARINA: P.za Mercato

MONTAURO: P.za Zanardelli

GIMIGLIANO: P.zza Vittorio Emanuele – Via Cantafio

PENTONE: Piazzale dei caduti

TIRIOLO: P.za Italia

BOTRICELLO: Via Nazionale

CARDINALE

SAN VITO

SANTA CATERINA

VALLEFIORITA

SIMERI CRICHI