Stumpo: “dalla parte di Lucano per la sua umanità nei confronti di tutte le donne”

“Dalla parte di Mimmo Lucano, e dalla parte delle donne che sono state accolte in un mondo migliore, Riace! Poiché scappavano dalla violenza e dalla fame dei propri luoghi di nascita. La civiltà è accoglienza! – scrive Tonia Stumpo,

Consigliera parità regionale della Calabri –

No al modello Rosarno, quello imposto dello sfruttamento della manovalanza a basso costo, senza diritti e senza dignità, e per chi si ribella c’è solo la morte. Il Modello Riace è l’esatto opposto, è il modello dell’accoglienza e della dignità, del pieno e autentico riconoscimento dei migranti come persone, come Esseri Umani.

La Democrazia, la Libertà, la Giustizia la Civiltà, lo Sviluppo Sociale ed anche Economico di un Paese lo si difende salvaguardando modelli collettivi di sviluppo e non modelli di sopraffazione.

Per questo penso che Riace non potrà mai essere arrestato!”