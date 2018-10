“Sposami”… Dalla Russia con i fiori: dal 4 al 6 ottobre a Cosenza

Condividi

Giunge alla terza edizione la manifestazione “Dalla Russia con i fiori” quest’anno incentrata in particolare sul matrimonio. Come gli altri anni la manifestazione coinvolge fioristi Russi e Italiani che realizzeranno un workshop all’interno del Chiostro di Santa Chiara presso la Biblioteca Civica di Cosenza.

L’evento, promosso dall’associazione ACAV è a cura di Marilena Morabito e Tatiana Ogorodnikova è patrocinato dalla Provincia di Cosenza e dalla Biblioteca Civica di Cosenza.

Il workshop, è organizzato con l’intento di valorizzare antichi palazzi impiegando le composizioni floreali e rappresenta anche un’occasione per condividere le conoscenze e le esperienze in questo campo tra gli attori nazionali ed internazionali. Nei primi due giorni i partecipanti elaboreranno il progetto di decorazione del chiostro di Santa Chiara e realizzeranno le composizioni floreali.

Sabato 6 ottobre a partire dalle ore 18 il finissage dell’evento “Sposami – dalla Russia con i fiori”, dove sarà presentato il chiostro di Santa Chiara addobbato di decorazioni floreali ed una ricca kermesse di eventi e performance con sfilate di abiti realizzati in fiori, sfilate di moda delle nuove collezioni realizzate dalle designer russe “OlgaSmiArt” e “Arins” e le creazioni degli allievi della Accademia di moda “New Style” di Cosenza. La manifestazione ha come scopo non soltanto la valorizzazione dell’arte floristica, ma rappresenta anche un’opportunità di scambio culturale, una comparazione tra la cultura Russa, Italiana e Arbereshe, inoltre durante la serata finale ci sarà la performance di danza orientale di Elena Vaccaro e la danza rituale, del gruppo Shpirti Arbereshe a cura di Jessica Novello.

Per tutta la durata dell’evento, dal 4 al 6 ottobre, sarà visitabile la mostra fotografica “Il mito di Persephòne” della fotografa Elena Vaccaro a cura di Marilena Morabito.

Durante le tre giornate dell’evento sarà presente il mercatino vintage a cura di Sartoria Bubamara e Vintage Star e, uniche nel loro genere, le sculture floreali di argilla polimerica giaponese di Inna Storozhuk.

CALENDARIO DEL PROGRAMMA

Giovedi, 04 ottobre

9:30-12:00 workshop floreale;

14:00-18:00 Apertura al pubblico del workshop;

15:00-18:00 Mercatino Vintage Star e Sartoria Bubamara a cura di Maria Dolores, Chiara e Vera Staropoli;

Venerdì, 05 ottobre

9:30-12:00 workshop floreale;

14:00-18:00 Apertura al pubblico del workshop;

15:00-18:00 Mercatino Vintage Star e Sartoria Bubamara a cura di Maria Dolores, Chiara e Vera Staropoli;

15:00-18:00 Mostra fotografica ” Il mito di Persephòne di Elena Vaccaro.

Sabato, 06 ottobre

11:00-12:00 workshop floreale;

11:00-21:00 Mostra fotografica ” Il mito di Persephòne” di Elena Vaccaro;

11:00-21:00 Sculture floreali di argilla polimerica giaponese di Inna Storozhuk;

11:00- 21:00 Mercatino Vintage Star e Sartoria Bubamara a cura di Maria Dolores, Chiara e Vera Staropoli;

18.00-21.00 Finissage: Sfilata di moda, performance di danza rituale con gli Shpirti Arbereshe a cura di Jessica Novello; danza orientale dei sette veli di Elena Vaccaro con le creazioni di Olga SmiArt.

Organizzazione:

Coordinamento e grafica: Associazione culturale ACAV;

Coordinamento Italia Russia: Tatiana Ogorodnikova.

Partners e performer:

Provincia di Cosenza;

Biblioteca Civica di Cosenza

Scuola dei fioristi “Primavera” Mosca;

Fiorista Giuseppe Antonio Ferraro,Calabria;

Scuola dei fioristi Elena Kilchevskaya «Vostok-Zapad»;

Scuola di Arte Floreale «Eventi Fioriti», Calabria e Sardegna;

Vito Pellegrino (Italia);

Performance di danza orientale: Elena Vaccaro;

Installazione Vintage Market: Vintage Star e Sartoria Bubamara a cura di Maria Dolores Chiara e Vera Staropoli;

Performance di danza rituale del gruppo Shpirti Arbereshe a cura di Jessica Novello;

Info

“Sposami”… Dalla Russia con i fiori.

A cura di Marilena Morabito e Tatiana Ogorodnikova

Opening pubblico 04 Ottobre | H 14.00.

Dal 04 ottobre | 06 ottobre 2018

Chiostro di Santa Chiara, Biblioteca Civica, via Serra – Cosenza

Info: infoacav@gmail.com

coordinamento generale e ufficio stampa: Associazione ACAV