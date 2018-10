SOTTOSCRITTA CONVENZIONE MINISTERO-REGIONE PER STABILIZZAZIONE LSU

Condividi

«La convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Calabria, sottoscritta nei giorni scorsi sugli

incentivi statali per l’assunzione dei lavoratori socialmente utili a tempo indeterminato, è una buona

notizia. Il provvedimento, dopo le firme del Ministro Di Maio e l’Ente regionale, è stato trasmesso

dai tecnici del Ministero all’ufficio controllo Bilancio della Corte dei Conti per il vaglio finale. Ora si

attende, a breve, il via libera dal supremo organo contabile».

Lo affermano in una nota congiunta i

portavoce al Senato e alla Camera, Giuseppe Auddino e Riccardo Tucci, seguiti dagli altri

parlamentari calabresi del MoVimento 5 Stelle.

«Nei mesi scorsi – continuano i parlamentari – abbiamo intrapreso e portato avanti con costanza un

percorso fatto di studio e di ascolto sul campo dei lavoratori del settore, in diverse città calabresi,

fino all’incontro finale con i tecnici del Ministero del Lavoro, a Roma.

La convenzione ottenuta è senza ombra di dubbio un passo in avanti significativo verso la definitiva

regolarizzazione e stabilizzazione della platea storica degli Lsu, fermo restando il preciso ruolo dei

comuni e degli altri enti, che dovranno amministrare le risorse con equilibrio e progettualità.

Con questo atto, infatti, i comuni e gli altri enti calabresi avranno l’opportunità di beneficiare di un

aiuto del Ministero dell’importo annuo di 9.296 euro per lavoratore, a condizione che venga assunto

a tempo indeterminato, per la durata di 4 anni, per un finanziamento totale di circa 86 milioni di

euro».

«Lo stanziamento – spiegano ancora i portavoce – deriva dal fondo sociale per l’occupazione e la

formazione (FSOF) ancora utilizzato nelle regioni rientranti nell’obiettivo “Convergenza” dell’Unione

Europea e riguarda i lavoratori socialmente utili di competenza ministeriale, che in Italia sono

attualmente 6.885, di cui 2.316 in Calabria».

«Si spera così, con questa misura – concludono i parlamentari M5S – di emancipare per sempre dai

giochi sporchi della vecchia politica, fatta di ricattatorie proroghe contrattuali, migliaia di lavoratori

calabresi, ridando loro quella dignità che fa da fondamento ai princìpi della Costituzione e da base

di partenza all’azione di questo Governo».