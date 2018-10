Sellia punta sulla cultura: successo per il doppio evento di poesia e letteratura

Condividi

Cultura e sviluppo sono stati al centro del doppio appuntamento organizzato dall’Amministrazione comunale di Sellia, con il patrocinio della Provincia di Catanzaro e della Regione Calabria, e composto dalla VII edizione del Premio Internazionale di poesia “Sellion” e dalla IV edizione della Rassegna letteraria “Un libro nel borgo”. All’evento hanno partecipato molti scrittori e poeti provenienti, oltre che da tutta la Calabria, anche da Torino, Udine, Roma, Lecce, Bari, Taranto, Messina e Palermo. A condurre i lavori è stato il sindaco Davide Zicchinella, che ha commentato: “è stata scritta l’ennesima pagina importante di Cultura a Sellia, una serata bellissima ed importante per noi”. ” Per la riuscita della serata – ha proseguito il primo cittadino – devo ringraziare i partecipanti, la giuria, i ragazzi del servizio civile, coloro che hanno consentito la logistica, i dipendenti comunali, il parroco, tutti gli amministratori e la cittadinanza. Tutti sono rimasti incantati del nostro borgo ed hanno lodato la serietà e l’organizzazione dei nostri Premi. Ciò rende orgogliosi e felici. Sono sempre più convinto – ha concluso Zicchinella – che Sellia debba caratterizzarsi sempre più per essere il borgo della cultura”. La serata si è conclusa con un momento conviviale in una bella realtà imprenditoriale di Sellia: la “Locanda dei Cavalieri”. Molti partecipanti hanno potuto soggiornare a Sellia presso l’albergo ad ospitalità diffusa.