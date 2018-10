Sebi Romeo: “Richetti si vergogni, vuole costituire una banda”

Condividi

Di seguito la nota diffusa da Sebi Romeo – “La straordinaria Piazza del Popolo di domenica scorsa ha urlato “unità, unità, unità” e, dopo le conclusioni di Maurizio Martina, apprezzato soprattutto per aver detto alla comunità democratica “abbiamo capito, dateci una mano”, a parole molti dirigenti si sono affrettati a dirsi d’accordo. Ieri, Matteo Richetti, dopo avere annunciato la sua candidatura a segretario nazionale del Partito Democratico, inizia la campagna congressuale attaccando due governatori del nostro partito che, se non sbaglio, dovrebbe essere anche il suo. Così facendo si pone chiaramente sul piano dello scontro interno, non sulle idee, ma sui nomi, tradendo immediatamente la richiesta e lo spirito di un popolo che vuole ripartire. Evidentemente, l’ex portavoce del nostro partito vuole costituire una banda e non lavorare ad unire ciò che oggi, purtroppo, è in frantumi. Mario Oliverio è un uomo delle istituzioni, un prestigioso dirigente politico della sinistra calabrese e del Mezzogiorno che ha sempre goduto di ampia stima e consenso popolare e che i capibastone li ha combattuti e li combatte. Richetti si vergogni per affermazioni infondate ed estranee alla cultura politica della nostra comunità”