Rogliano -“La crisi della politica e la formazione della nuova classe dirigente”

È opinione largamente condivisa che la politica, nei modi in cui è stata intesa e praticata nel secolo scorso, per un complesso di ragioni è da tempo entrata in crisi, senza che altre modalità razionali e convincenti ne abbiano preso il posto. Come a dire, che il vecchio è morto, ma il nuovo non riesce a nascere. La situazione di transizione che stiamo oggi vivendo è all’origine di alcuni fenomeni discorsivi (“morbosi”, avrebbe detto Gramsci), esiziali per la democrazia, quali la nascita di leaders solitari, protagonisti di processi di identificazione più che di rappresentanza, e la trasformazione della classe dirigente in classe “somigliante”, che nella identificazione col capo trae la propria legittimazione.

“La crisi della politica e la formazione della nuova classe dirigente” è il tema del Convegno organizzato martedì 2 ottobre 2018, ore 10:30 dalla Fondazione “Antonio Guarasci” nella ricorrenza del 44.mo anniversario della morte di Antonio Guarasci, storico e primo Presidente della Regione Calabria.

Ne parleranno, dopo i saluti del Sindaco di Rogliano, Giovanni Altomare, del Dirigente dell’I.I.S. “A. Guarasci” di Rogliano, Rosamaria De Rosa, e del Presidente della Fondazione “Guarasci”, Giuseppe Trebisacce, l’Assessore alla Cultura della Regione Calabria, Maria Francesca Corigliano, e il Sen. Nicola Morra, Presidente designato della Commissione interparlamentare Antimafia. Trarrà le conclusioni il Presidente del Consiglio della Regione Calabria, on. Nicola Irto.