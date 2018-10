Riparte il Kaulonia Music Festival

Condividi

Riparte dopo la pausa estiva il Kaulonia Music Festival, la prima stagione musicale realizzata nel nuovo Auditorium “Casa della Pace Angelo Frammartino” con la preziosa collaborazione di A.M.A. Calabria. Sul palco la giovane clarinettista Sophie Pardatscher, vincitrice del concorso internazionale “Saverio Mercadante”, insieme alla pianista Barbara Panzarella in un emozionante concerto a quattro mani.

Dal 2009 Sophie Pardatscher ha partecipato, ogni anno, al concorso “prima la musica” in Austria, come solista e con diversi ensemble, risultando in ogni edizione finalista. Per l’eccellente esecuzione nella finale 2017 le fu conferito il premio EMCY dalla European Union of Music Competitions for Youth. Avviata al pianoforte dalla madre, Barbara Panzarella ha partecipato a numerosi concorsi pianistici e cameristici ottenendo sempre ottimi risultati e intraprende giovanissima una brillante attività artistica suonando per importanti società di concerti in Italia e all’estero.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Caterina Belcastro ha deciso di offrire gli eventi della stagione concertistica ad un costo accessibile a tutti, per favorire la diffusione della cultura musicale. L’appuntamento è per sabato 6 ottobre alle 21.