Ricadi (VV) – Non forniscono le generalità ed insultano i Carabinieri, 2 arresti

Nel corso della mattinata odierna, 2 ottobre 2018, i Carabinieri della Stazione di Spilinga, unitamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tropea, durante un preordinato servizio di controllo del territorio, notavano 2 soggetti intenti a sostare nei pressi della Stazione ferroviaria della frazione S.Nicolò di Ricadi.

I militari, avendo notato un atteggiamento guardingo da parte dei due, decidevano di procedere al loro controllo mediante l’identificazione. I predetti, fin dalle prime battute del controllo, si opponevano all’operato dei militari rispondendo di non avere al seguito i documenti cercando di sottrarsi al controllo. In seguito, l’azione dei due soggetti, successivamente identificati in Youssouf Ahijo, camerunense di anni 25 e Traore Moussa, malese di anni 24, si faceva sempre più decisa fino ad arrivare alle ingiurie nei confronti del militari. Nonostante i militari cercassero di portare la calma, i due soggetti, sempre al fine di eludere il controllo per poi scappare, cercavano di scagliarsi, in maniera violenta, contro i militari che hanno dovuto chiedere i rinforzi per bloccare i due al fine di proseguire con il controllo.

Dopo pochi minuti ed in seguito all’arrivo dei rinforzi, i due sono stati bloccati e dichiarati in stato di arresto in flagranza per il rifiuto reiterato a fornire le generalità, per resistenza, violenza e ingiuria a Pubblico Ufficiale.