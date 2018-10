Riammissione dirigente, Giunta sospende delibera per acquisire un parere

La Giunta Regionale, riunita nel pomeriggio sotto la presidenza del presidente Mario Oliverio, con l’assistenza del segretario generale Ennio Apicella, ha ritenuto di approfondire l’esito dell’istruttoria relativa alla deliberazione assunta nella seduta dello scorso 24 settembre, in ordine alla riammissione in servizio, con diverso incarico, del dirigente regionale, dott. Salvatore Lopresti, che comunque non è stata seguita dalla presa di servizio.

La delibera di riammissione in servizio era stata adottata dalla Giunta sulla base di una comunicazione dell’Ufficio Procedimenti disciplinari della Regione secondo la quale dallo studio dell’art. 289 del C.p.p. si evinceva che l’oggetto della sospensione irrogata al dirigente dal Gip di Catanzaro andasse limitata al solo ufficio nel cui esercizio sarebbe stato commesso il reato.

La Giunta Regionale, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore al Personale Mariateresa Fragomeni, ha ritenuto di acquisire sul punto un apposito parere dell’Avvocatura regionale e nelle more di sospendere l’efficacia della delibera di riammissione, comunque non eseguita.