Riace (RC) – Solidarietà al sindaco Lucano dal rettore dell’Unical

«A nome personale e di gran parte della comunità accademica che rappresento, esprimo la massima vicinanza a Mimmo Lucano che, insieme ai cittadini di Riace, è riuscito negli ultimi anni a trasformare il suo paese in un modello positivo e innovativo di accoglienza». E’ quanto afferma il rettore dell’Università della Calabria, Gino Mirocle Crisci, all’indomani dell’arresto del sindaco Domenico Lucano, diventato uomo simbolo dell’accoglienza dei migranti.

«Riponiamo la massima fiducia – scrive ancora il rettore – nel lavoro della Magistratura, convinti che presto chiarirà l’operato del sindaco Lucano».

«Ho saputo che anche dall’Unical – conclude il rettore – alcuni manifestanti stanno organizzando dei pullman per raggiungere il comune della Locride, per la manifestazione di sabato 6 ottobre “Riace non si arresta”. Ciò è segno di come la comunità dei nostri studenti sia molto sensibile ai temi sociali dell’integrazione e dell’accoglienza, soprattutto in un momento storico particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo».