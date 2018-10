Reggio Calabria – Rinviata rassegna del cinema “Cesare Zavattini”

Condividi

Il Circolo del Cinema “Cesare Zavattini” di Reggio Calabria rende noto che, a causa della momentanea chiusura del Cinema Odeon per lavori di adeguamento, la rassegna cinematografica annuale, che solitamente aveva inizio ad ottobre, sarà rinviata e si svolgerà regolarmente – con le proiezioni settimanali che da ventisei anni, ormai, sono diventate un appuntamento importante per la vita culturale della città – non appena la struttura tornerà ad essere disponibile.

Ciò, indirettamente, ripropone – in una città che negli anni si è impoverita di spazi per la cultura, sottraendo possibilità di espressione alle associazioni culturali, lavoro per chi opera nel settore e occasioni di crescita culturale per la comunità – l’annosa questione dei luoghi per la cultura, alienati o tuttora non fruibili (Arena Lido, Centro Polifunzionale delle Associazioni, Teatro di Gallico, Cipresseto, etc.) e lindividuazione di nuovi spazi. Il Circolo del Cinema “Cesare Zavattini” nei suoi 26 anni di attività ha sempre messo questo tema al centro della propria politica culturale, nella consapevolezza che la crescita culturale della collettività costituisca uno dei principali antidoti contro ogni forma di illegalità e nel contempo una straordinaria occasione di nuove economie, auspicando un impegno concreto in tal senso da parte di tutte le istituzioni della città.

Ma le attività del Circolo, comunque, non si fermano e sono in programma, per le prossime settimane, una serie di iniziative, anche di livello nazionale, di cui verrà data presto notizia.