Reggio Calabria – Mns vicino alla dirigente Di Giacco

Il Movimento Nazionale per la Sovranità di Reggio Calabria esprime solidarietà alla propria dirigente Maria Carmela Di Giacco per la querela subita da parte del sindaco di S. Ferdinando, in seguito ad una sua dichiarazione politica, susseguitasi ad un sopralluogo che questo partito ha effettuato presso la tendopoli e la baraccopoli insistenti sul territorio di quel comune, durante il quale è emersa una imbarazzante e vergognosa situazione di precarietà.

Sarà, certamente, compito della magistratura accertare le violazioni di legge eventualmente perpetrate, ma poiché non può certamente essere negato il diritto di conoscere se in quel contesto quanto denunciato dalla nostra dirigente risulti corrispondente al vero, senza che ciò significhi limitazione del diritto di azione politica e bavaglio alla libertà di espressione, si auspica una verifica da parte degli organi istituzionali preposti per Legge.