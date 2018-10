Reggio Calabria – Il cordoglio del presidente Irto per le vittime del maltempo

Condividi

“Esprimo il mio cordoglio per la tragica scomparsa di Stefania Signore e di suo figlio, vittime della gravissima ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla nostra regione, e l’angoscia per la sorte dell’altro piccolo”.

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, che prosegue: “Ancora una volta piangiamo la morte di innocenti in seguito a eccezionali eventi atmosferici, dinanzi ai quali è evidente la sussistenza dello stato di emergenza che deve essere dichiarato dal governo. Sento di ringraziare i vigili del fuoco e la Protezione civile per quanto stanno facendo in queste ore difficilissime”.