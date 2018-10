Reggio Calabria – Golfo: “A Toninelli chiediamo azioni concrete”

Condividi

“La visita del Ministro Toninelli a Reggio Calabria ci fa sicuramente piacere purché non sia la solita infornata di promesse. La Calabria e Reggio hanno bisogno di un poderoso Piano di rilancio con investimenti infrastrutturali strategici”.

È quanto afferma Lella Golfo, già deputata calabrese.

“Arrivando a Reggio – continua Golfo – il Ministro ha parlato di un «piano nazionale della portualità» in grado di rilanciare Gioia Tauro e che darà «nuove regole certe sulle concessioni» e ha assicurato che i collegamenti sullo Stretto continueranno a essere garantiti «con gli stessi costi e con gli stessi tempi», ma poco o nulla è stato in grado di assicurare ai 72 dipendenti della Liberty Lines – la compagnia che gestisce gli aliscafi fra Reggio e Messina – che rischiano di perdere il posto. Così come ha liquidato decenni di progettualità per il Ponte sullo Stretto, che per lui non rappresenta una priorità. Mi auguro che la rinuncia a una grande opera, con tutto quello che ci costerà, venga compensata da un Piano organico e incisivo che preveda la messa in sicurezza tutta la rete infrastrutturale calabrese e da interventi tempestivi sul Porto di Gioia Tauro, sulla prossimità territoriale dello Stretto e sulla modernizzazione del trasporto ferroviario. Così come è urgente che vengano attuati investimenti per rendere competitivo lo scalo aeroportuale reggino, che rappresenta un’infrastruttura nevralgica per lo sviluppo socio-economico di Reggio Calabria e dell’intera Area dello Stretto e per rendere effettivo il riconoscimento dello status di Città Metropolitana. In Calabria, più che nelle altre Regioni, il tema delle infrastrutture rappresenta un aspetto centrale e nodale per lo sviluppo. Per questo chiedo al Ministro Toninelli e la Governo di trasformare i proclami sul Mezzogiorno in azioni concrete e immediate. L’economia e la coesione del tessuto produttivo e sociale della Calabria non possono più attendere”.